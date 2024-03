Çorum Belediyesi’nden Gazze’ye anlamlı destek

Düzenledikleri etkinliklerle Ramazan Ayını tüm gelenekleriyle yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Akşemseddin Camimizin birbirinden güzel 4 minaresinin arasına bir gerdanlık bir mahya takalım istedik. Mahya, bizim geleneğimizde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Ramazan demek. Mahyalarla, ecdadımız orada yaşayan insanlara bir takım mesajlar vermiş. Kimi zaman 11 ayın Sultanı Ramazan Hoş Geldin demiş, kimi zaman Ramazan Berekettir demiş, kimi zaman Zekât Malı Artırır demiş. Biz de hem bu mahya geleneğini yaşatalım Akşemseddin Camisi'nde geleneksel hale getirelim, hangi mesaja ihtiyacımız varsa o mesajı hemşehrilerimize duyursun, ışıl ışıl mahyalar şehre renk katsın istedik." dedi.

"Gölgesinde gölgelendiğimiz, yüce Türk Milletini ve devletini simgeleyen Türk bayrağımızı da mahyaya yansıttık." diyen Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Bugün mahyamızda özellikle şu ifadenin yazmasını istedik. "Gazze'ye selam, direnişe devam." Gazze'de kardeşlerimiz, asrın firavunlarına karşı direnmeye devam ediyor. Gazze'yi asla unutamayız. Gazze, bizim her şeyimiz. Filistin bizim her şeyimiz. Kudüs, bizim her şeyimiz." İfadelerini kullandı.

Merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da ifade ettiği gibi Kudüs'ün coğrafi değil, imani bir mesele olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Her anımızda Kudüs'ü, Gazze'yi düşünmemiz, Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini düşünmemiz lazım. Dualarımızın başında hep Gazze olmalı, Kudüs olmalı, oraların özgürlüğü olmalı. Orada aylardır direniş var. Orada tüm Müslümanlar direniyor. Bizler de dualarıyla, yardımlarıyla Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya, onlara güç vermeye, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Kadeş Barış Anlaşmasının yapıldığı bu şehirde, yeryüzündeki ilk barış anlaşmasının yapıldığı bu şehirden "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" mahyasını Akşemseddin Camisi'nin minarelerine yerleştirdik." diye konuştu.