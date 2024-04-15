Çorum’da Baraj Gölü’nde cansız beden bulundu

İskilip ilçesinde yaşayan Sefa Taşkıran dün akşam saatlerinden kimseye haber vermeden ayrıldı. Kısa süre sonra Taşkıran'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Taşkıran'ın gece saatlerinde bir taksi ile Obruk Baraj Gölüne geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.