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Giriş Tarihi: 23.2.2023 21:14

Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.

AA
Çorum’da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı

Alınan bilgiye göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar Mesut Uzunkaya (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'yı (79) yaraladı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Çorum'da eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı
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