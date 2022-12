Çorum’da evlilik teklifi vahşeti: Şerife’nin ağabeyini katletti!

'EVLENMEK İSTEMİYORDUM, OKUMAK İSTİYORUM'

Açık lisede eğitimini sürdüren Şerife İçöz, üniversiteye gitmek istediği için evlenmek istemeyince oluşan husumette hem ağabeyini hem de kuzenini kaybettiğini söyledi. İçöz, "Beni istemeye geldiler. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyordum. Bu yüzden aramıza küslük soktular. Olay günü de ağabeyim çalıştığı okula parasını almaya giderken, babasıyla karşılaşmış. Tartışmışlar. Mehmet Özkarslı, 'Ahmet Ahmet' diye bağırıyordu. Oğlu da oradan çıkıp ağabeyime ateş etti. Kuzenim de bu acıya dayanamadı, kalp krizi geçirdi" dedi.

Anne Yosma İçöz de "'Kızı vermediler' diye kin güttüler. Öldürmeleri için başka hiçbir neden yoktu. Sadece oğlum 'annem ve kız kardeşim hakkında dedikodu yapma' demiş. Oğlum olaydan bir ay sonra askere gidecekti. Benim oğlumun hiç suçu yoktu" diye konuştu.

İşitme ve konuşma engelli baba Bekir İçöz ise işaret diliyle Ahmet Özkarslı'nın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek gözyaşı döktü.



'O SERBEST GEZDİKÇE BİZİM İÇİMİZ YANIYOR'

Mustafa İçöz'ün amcası, Meryem Taylan'ın da dayısı olan Mehmet İçöz, "Meryem cenaze sırasında 'Mustafa kardeşim sen buraya sığmazsın, sen burada üşürsün' diye ağlarken kalp krizi geçirdi. Her iki yeğenimin de ölüm sebebi Mehmet Özkarslı. O serbest gezdikçe bizim içimiz yanıyor. Mustafa için köyde hiç kimse kötü bir şey demiyor. Ne yapmış bu çocuk? Vermek zorundalar mı sana kızı? Vermediler diye bir sürü dedikodu yaptılar. Vermediler diye vurmak mı lazım? Adalete güveniyorum. Her iki yeğenimin de ölümüne neden olan Mehmet Özkarslı inşallah tutuklanacak. Bizim hepimizin içi yanıyor. Her ikisinin de cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.