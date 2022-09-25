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Giriş Tarihi: 25.9.2022 19:21

Çorum'da köy pazarında korkutan yangın

Çorum'un Alaca ilçesinde köy pazarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda pazar alanındaki iş yerlerinin tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA
Çorum’da köy pazarında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan belediyeye ait köy pazarında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine pazar alanına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yangın söndürülürken pazarda yer alan tüm dükkanlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlattı.

GEÇEN SENE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Diğer taraftan, ilçedeki köy pazarında geçen sene 13 Aralık tarihinde yangın çıktığı ve çıkan yangın sonrasında maddi hasar gören 8 dükkanın yıkıldığı öğrenildi.

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Çorum'da köy pazarında korkutan yangın
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