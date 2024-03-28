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Giriş Tarihi: 28.3.2024 15:50 Son Güncelleme: 28.3.2024 15:55

Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Çorum’da otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Ahmet TEMELCİ
Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Ömer T. idaresindeki öğrenci servisi ile Şükriye Ç. idaresindeki otomobil Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta çarpıştı. Kazada serviste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altında olan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı
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