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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:24 Son Güncelleme: 7.8.2023 14:33

Çorum'da şap nedeniyle 15 köy karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy karantinaya alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da şap nedeniyle 15 köy karantinaya alındı

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükincesu köyünde hayvanlarda şap hastalığının görüldüğünü açıkladı. Müdürlükten yapılan açıklamada; "İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Çorum'da şap nedeniyle 15 köy karantinaya alındı
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