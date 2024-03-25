Çorum’da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Nazım Karagöz idaresindeki otomobil, Zile Kavşağı'nda Mesut Ö.'nün kullandığı kamyon ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karagöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı.