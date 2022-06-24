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Giriş Tarihi: 24.6.2022 21:39

Çorum'da yürek burkan olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

İHA
Çorum’da yürek burkan olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Çorum’da yaşlı bir adam, belediye görevlisi tarafından ziyaretine gittiği eşinin mezarı başında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın 77 yaşındaki Arif Uzun olduğu belirlendi

Edinilen bilgilere göre, Ulu Mezarlık'ta belediye görevlisi yaşlı bir adamı mezar üzerinde hareketsiz yatarken buldu.

Belediye görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın Arif Uzun (77) olduğu belirlendi.

Arif Uzun'un, 2015 yılında hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret ettiği tahmin edilirken, yaşlı adamın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Çorum'da yürek burkan olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu
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