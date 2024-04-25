Çorum’daki kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde M.F. (51) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi. Kazaya karışan otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z. F. (4), M.E.F. (17), E.F. (42) ve Y.E.F. (10) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise kısa sürede yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.