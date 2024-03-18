Çorumlu miniklerden Ağrılı askerlere moral mektupları

Terör Gazisi bir babanın kızı olan ve okulda öğretmenlik yapan Gülten Cevizci'nin rehberliğinde, öğrenciler askerlere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı'na iletti. Karakolda görevli askerler, öğrencilerin samimi duygularını yansıtan 40 mektubu büyük bir ilgiyle okudu. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Ertuğ, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sunarak, bu tür etkinliklerin personelin moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin toplumsal duyarlılık geliştirmelerine ve ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan askerlerle duygusal bağ kurmalarına olanak sağladı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun bu girişimi, eğitimde sosyal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.