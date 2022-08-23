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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Crowe’dan hayranlarına çağrı: Türkiye’ye gitmek için bir plan yapın

Crowe’dan hayranlarına çağrı: Türkiye’ye gitmek için bir plan yapın
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.



Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

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Crowe’dan hayranlarına çağrı: Türkiye’ye gitmek için bir plan yapın
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