Haberler Yaşam Haberleri CS GO Bunny Kodu Nedir? CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:57 Son Güncelleme: 26.7.2022 13:57

CS GO Bunny Kodu Nedir? CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Dijital oyunlar dünyasında uzun yıllardır favoriler arasında yer alan oyunlardan birisi olan CS GO yani Counter Strike Global Offensive dünya çapında oyun severlerin sıklıkla tercih ettiği oyunlardan birisidir. Bu oyunda, oyuncunun aynı zamanda takımın galip gelmesi ve zamanı verimli kullanmak için var olan bir takım oyun kodları mevcuttur. Bu yazımızda siz değerli oyun sever okurlarımız için, CS GO oyuncularının sıklıkla araştırdığı Cs go bunny kodu hakkındaki detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...

CS GO Bunny Kodu Nedir? CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Valve ve Hidden Path Entertainment isimli oyun şirketi tarafından geliştirilen CS GO, 2011 yılıyla birlikte sadece bilgisayar değil PlayStation ve Xbox gibi oyun cihazlarında ayrıca iOS cihazlarda da oynanma imkanına kavuşmuştur. Oyun içinde hızlanma etkisi yaratan bunny kodu hakkında bilinmesi gereken detayları ve CS GO oyuncularının internette sıkça arattığı 'cs go bunny kodu nasıl yapılır?, cs go bunny hızlandırma kodu nedir? ' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Piyasaya sürüldüğü günden bugüne kendini geliştiren, oyun içindeki seçeneklere birçok yeniliği ekleyen CS GO, oyuncularına daha aktif ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmakta, ayrıca takım halinde oyun oynamayı hayli eğlenceli hale getirmektedir. Kendi oluşturduğunuz sunucuda arkadaşlarıyla takım halinde oynanabilen CS GO'da bazı kodlar ile oyunu daha eğlenceli hale getirmek mümkün. Hızlandırma yani bunny kodu ile hem oyunda eğlenebilir, zamandan tasarruf edebilir hem de düşmanlarınızı karşı galip olmak için daha hızlı bir oyuna erişebilirsiniz.

Space yani boşluk tuşu ile bunny hop yapabilirsiniz ancak bunun için her seferde orta tuşa basmak gereklidir, bu durumda her zaman senkronize bir sıçrama yapılamıyor haliyle hız kaybediliyor. Bunny hopu otomatik şekilde yapmak için kullanması gerekli olan bazı kodlar ile bu işlemi oyun içince hızlı bir şekilde yapmak mümkün. CS GO bunny ya da bunny hızlandırma kodunun nasıl yazıldığı ve çalıştırıldığı hakkındaki detayları şöyle sıralayabiliriz;

Adım 1: "é" veya "~" tuşu ile konsolu açtıktan sonra, hile kodlarını etkinleştirmek için konsola "sv_cheats1" yazın.

Adım 2: Sunucudaki hile kodlarını aktif ettiğinizde tavşan yani bunny kodu olan "sv_autobunnyhopping 1" yazın ve bunny kodunu aktif edin.

Bunny kodunun sunucuda çalışıyor olması gereklidir, lakin çalışmıyorsa konsola "sv_restart 1" kodunu yazdıktan sonra bunny kodunu tekrar yazabilirsiniz. Bu kodlar kendi veya topluluk sunucularınızda geçerlidir. Eğer bunny hızlandırmayı aktif etmek istiyorsanız kullanmanız gereken kodlar şunlardır;

  • Sv_cheats 1
  • Sv_enablebunnyhopping 1
  • Sv_autobunnyhopping 1
  • Sv_enablebunnyhopping 1
  • Sv_staminamax 0
  • Sv_staminajumpcost 0
  • Sv_staminalandcost 0
  • Sv_staminarecoveryrate 0
  • Sv_airaccelerate 2000
  • Sv_accelerate_use_weapon_speed 0
  • Sv_maxvelocity 3500

Tüm bu bilgiler CS GO'da bunny kodunu açmak ve aktif hale getirilmesi hakkındadır. Bunny kodunu kapatmak için ise 'sv_autobunnyhopping 0' kodunu yazmanız yeterli olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
YKS üniversite taban puanları 2022 listesi ile sıralama ve kontenjan tablosu: 2 - 4 Yıllık 2022 YKS taban puanları ÖSYM ile yayında!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
CS GO Bunny Kodu Nedir? CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA