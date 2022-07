CS GO Bunny Kodu Nedir? CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Valve ve Hidden Path Entertainment isimli oyun şirketi tarafından geliştirilen CS GO, 2011 yılıyla birlikte sadece bilgisayar değil PlayStation ve Xbox gibi oyun cihazlarında ayrıca iOS cihazlarda da oynanma imkanına kavuşmuştur. Oyun içinde hızlanma etkisi yaratan bunny kodu hakkında bilinmesi gereken detayları ve CS GO oyuncularının internette sıkça arattığı 'cs go bunny kodu nasıl yapılır?, cs go bunny hızlandırma kodu nedir? ' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Açılır Ve Kapatılır?

Piyasaya sürüldüğü günden bugüne kendini geliştiren, oyun içindeki seçeneklere birçok yeniliği ekleyen CS GO, oyuncularına daha aktif ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmakta, ayrıca takım halinde oyun oynamayı hayli eğlenceli hale getirmektedir. Kendi oluşturduğunuz sunucuda arkadaşlarıyla takım halinde oynanabilen CS GO'da bazı kodlar ile oyunu daha eğlenceli hale getirmek mümkün. Hızlandırma yani bunny kodu ile hem oyunda eğlenebilir, zamandan tasarruf edebilir hem de düşmanlarınızı karşı galip olmak için daha hızlı bir oyuna erişebilirsiniz.

Space yani boşluk tuşu ile bunny hop yapabilirsiniz ancak bunun için her seferde orta tuşa basmak gereklidir, bu durumda her zaman senkronize bir sıçrama yapılamıyor haliyle hız kaybediliyor. Bunny hopu otomatik şekilde yapmak için kullanması gerekli olan bazı kodlar ile bu işlemi oyun içince hızlı bir şekilde yapmak mümkün. CS GO bunny ya da bunny hızlandırma kodunun nasıl yazıldığı ve çalıştırıldığı hakkındaki detayları şöyle sıralayabiliriz;

Adım 1: "é" veya "~" tuşu ile konsolu açtıktan sonra, hile kodlarını etkinleştirmek için konsola "sv_cheats1" yazın.

Adım 2: Sunucudaki hile kodlarını aktif ettiğinizde tavşan yani bunny kodu olan "sv_autobunnyhopping 1" yazın ve bunny kodunu aktif edin.

Bunny kodunun sunucuda çalışıyor olması gereklidir, lakin çalışmıyorsa konsola "sv_restart 1" kodunu yazdıktan sonra bunny kodunu tekrar yazabilirsiniz. Bu kodlar kendi veya topluluk sunucularınızda geçerlidir. Eğer bunny hızlandırmayı aktif etmek istiyorsanız kullanmanız gereken kodlar şunlardır;

Sv_cheats 1

Sv_enablebunnyhopping 1

Sv_autobunnyhopping 1

Sv_staminamax 0

Sv_staminajumpcost 0

Sv_staminalandcost 0

Sv_staminarecoveryrate 0

Sv_airaccelerate 2000

Sv_accelerate_use_weapon_speed 0

Sv_maxvelocity 3500

Tüm bu bilgiler CS GO'da bunny kodunu açmak ve aktif hale getirilmesi hakkındadır. Bunny kodunu kapatmak için ise 'sv_autobunnyhopping 0' kodunu yazmanız yeterli olacaktır.