Haberler Yaşam Haberleri CS GO El Değiştirme Kodu Nedir? CS GO Hızlı Silah Eli Değiştirme Kodu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:43 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:43

CS GO El Değiştirme Kodu Nedir? CS GO Hızlı Silah Eli Değiştirme Kodu Nasıl Yapılır?

Counter Strike Global Offensive genelde CS GO ismiyle anılan, dünya genelinde oldukça sevilen özellikle genç ve çocuk oyuncuların tercih ettiği sanal oyunlardan birisidir. İster bireysel ister ortak sunucu üzerinden takım halinde arkadaşlara oynanabilen CS GO, dijital oyun dünyasında var olduğu zamandan bu yana bünyesindeki birçok özelliği ve seçenekleri geliştirmektedir. CS GO’da belli başlı bazı durumları halletmek için belirlenen kodlar, oyuncuların işini kolaylaştırmakta ve oyunu daha eğlenceli hale getirmektedir. Bu yazımızda siz değerli oyun sever okurlarımız için cs go el değiştirme kodunun nasıl yapıldığı hakkında detaylara yer verdik.

CS GO El Değiştirme Kodu Nedir? CS GO Hızlı Silah Eli Değiştirme Kodu Nasıl Yapılır?

Counter Strike Global Offensive yani CS GO isimli sanal oyunun pek çok sürümü ve bu sürümlerde geçerli kodları vardır. Oyuncuların işini kolaylaştırmak, seçilen karakterde değişiklikler yapabilmek ve oyun içinde eğlenceli vakit geçirmek adına oldukça iş gören bu kodların birçok çeşidi mevcuttur. CS GO oyuncuları, cs go el değiştirme kodunun nasıl yapıldığını sıklıkla araştırmaktadır. Peki, cs go istediğin hızlı el değiştirme kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO El Değiştirme Kodu

Cs GO'da oyun sırasında karakterin sağ ya da sol eliyle silah kullanması tamamen oyuncunun inisiyatifine kalmış bir durumdur. İsteyen oyuncular için geliştirilmiş el değiştirme kodu vardır, eğer oyunda karakterin silahı hangi elle tutacağını değiştirmek ve bunu oyun sırasında istenilen vakit yapmak istiyorsanız, sıralayacağımız adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikle steam üzerinden cs go oynamak için giriş yaptığınızda oyun içerisinde konsolu açmanız gereklidir. Konsolu açtığınızda 'cl_righthand 0' kodunu yazarak ile silahı sağ elinize, 'cl_righthand 1' kodunu yazarak ile silahı sol elinize alabilirsiniz. Ayrıca oyun esnasında arada hızlıca silahı elinizde sol ve sağ olarak değiştirmek istiyorsanız 'bind' kodu ile bir tuşa el değiştirme kodunu atayabilirsiniz.

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CS GO El Değiştirme Kodu Nedir? CS GO Hızlı Silah Eli Değiştirme Kodu Nasıl Yapılır?
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