CS GO Kan Silme Kodu Nedir? CS GO Shift İle Kan Silme Kodu Hilesi Nasıl Yazılır Ve Çalıştırılır?

Valve ve Hidden Path Entertainment isimli oyun şirketi tarafından geliştirilen CS GO, 2011 yılıyla birlikte sadece bilgisayar değil PlayStation ve Xbox gibi oyun cihazlarında da oynanma imkanına kavuşmuştur. CS GO oyuncularının internette sıkça arattığı 'cs go kan silme kodu nedir?, cs go kan silme hilesi nedir?' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Kan Silme Kodu Nasıl Yazılır Ve Çalıştırılır?

Gün geçtikçe kendini geliştiren ve bünyesine birçok yeniliği ekleyen CS GO, oyuncularına daha aktif ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmaktadır. Bu sayede her oyuncu kendi hedef göstergesini kendi belirledikleri şekilde FPS ayarları ve kodlarıyla oynayabiliyor ya da değiştirebiliyor. Bahsi geçen bu kodlar sayesinde oyun içindeki bomba, mermi ve kan izlerini silerek hem FPS'nizi yükseltip hem de düşmanlarınızı gözleyebilmeniz için daha rahat bir gözleme alanına erişebilirsiniz. CS GO kan silme kodunun nasıl yazıldığı ve çalıştırıldığı hakkındaki detayları şöyle sıralayabiliriz;

CS Go kan silme hilesi için belirlenen kod 'bind "shift" "+speed; r_cleardecals;' şeklindedir. Shift yerine herhangi bir tuşun ismini de yazarak kan silme kodunu dilediğiniz tuşa atayabilirsiniz. Kan silme kodunu yazmak ve aktif hale getirmek için takip edilmesi gereken adımlar ise şunlardır;

Adım 1: Komut konsolunu etkinleştirin. Varsayılan ayarlarda kapalı olan konsolu erişime açın.

Adım 2: En alttan konsol tuşu ata düğmesine (Toggle Console) basıp konsol için bir tuş atayın.

Adım 3: Atadığınız tuşa basarak konsolu açtıktan sonra 'bind shift "r_cleardecals' kodunu yazarak enter tuşuna basın.