Haberler Yaşam Haberleri CS GO Karşı Takımla Konuşma Kodu? CS GO Karşı Takımın Sesini Duyma Kodu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:27 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:28

CS GO Karşı Takımla Konuşma Kodu? CS GO Karşı Takımın Sesini Duyma Kodu Nasıl Yapılır?

Valve firması tarafından geliştirilen ve oyun piyasasına sunulan Counter Strike Global Offensive, diğer ismiyle CS GO online oynanan en beğenilen oyunların başında gelmektedir. CS GO’yu bu kadar sevilen bir oyun yapan özelliği takım hâlinde oynamak ve oyun sırasında takım arkadaşlarıyla iletişim halinde olma özelliğidir. CS GO oyuncuları kendi takım arkadaşlarının yanı sıra, karşı rakip takımdan kişilerle de cs go karşı takımla konuşma kodu sayesinde iletişime geçebilir. Bu yazımızda siz değerli oyun severler için, cs go karşı takımın sesini duyma kodu hakkında bilgilere değineceğiz.

CS GO Karşı Takımla Konuşma Kodu? CS GO Karşı Takımın Sesini Duyma Kodu Nasıl Yapılır?

CS GO oyun konsepti, düşman yani rakip takımla karşı karşıya gelmek ve müsabakaya girmektedir. Bu karşılaşmaları çekici kılan ve oyunun bu kadar rağbet görmesine neden olan özelliklerin başında takım arkadaşlarıyla iletişime geçebilme özelliği gelmektedir. CS GO'da bazı kodlar sayesinde karşı takımla da iletişime geçmek mümkün, bu durumda oyuncular oyun esnasında tam anlamıyla rekabet ve adrenalin duygularını yaşamaktadır. Peki, cs go karşı takımla konuşma kodu nedir? Cs go karşı takımın sesini duyma kodu nasıl etkinleştirilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

CS GO Karşı Takımla Konuşma Kodu

CS GO oyuncuları, müsabaka sırasında birbirleriyle iletişim halinde olarak tam anlamıyla bir takım performansı gösterme imkanlarına sahiptirler. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek oyunun sürümünde zaten mevcut olan bir özelliktir. Bu özelliğe ek olarak bir takım kodlarla karşı takımın seslerini duymak ve karşı takımla konuşmak mümkündür, bu sayede oyun olduğundan çok daha heyecanlı ve keyifli bir hale gelecektir. Cs go karşı takımın sesini duyma ve konuşma kodlarını şöyle sıralayabiliriz;

Cs go karşı takımla konuşma kodunu aktif etmek için ilk olarak "sv_talk_enemy_living 1" kodunu yazıp, hemen arkasından "sv_talk_enemy_dead 1" kodunu, "sv_alltalk 1" kodunu ve "sv_full_alltalk 1" kodunu yazarak artık karşı takımı sorunsuz bir şekilde duyabilir ve karşı takımla konuşabilirsiniz.

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CS GO Karşı Takımla Konuşma Kodu? CS GO Karşı Takımın Sesini Duyma Kodu Nasıl Yapılır?
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