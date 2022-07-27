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Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:29 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:29

CS GO Para Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Para Kodu Nasıl Yapılır?

Sanal alemin en favori online oyunlarından birisi olan Counter Strike Global Offensive yani CS GO günümüzde de hala on binlerce oyuncuyu bir araya getirmektedir. Oyuncuların arkadaşlarıyla ya da bireysel olarak online platformda oynadığı CS GO’da oyun konsepti gereği silah, mermi, mühimmat ve benzeri ekipmanları oyundaki parayla satın alarak karşı rakip takımla müsabakaya girmektedir. Bu noktada devreye oyundaki en iyi silahları ve mühimmatları almak isteyen oyuncuların çoğunun başvurduğu cs go sınırsız para kodu konusu gitmektedir. Peki, cs go para kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Para Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Para Kodu Nasıl Yapılır?

CS GO oyuncuları bilirler ki en iyi silahları ve ekipmanlara sahip olmak, oyuncu karakterini bu sebeple de ait olduğu takımın performansını büyük oranda arttıran unsurlardır. Oyundaki silah ve cephanelere sahip olmak için çok paraya sahip olmak gerekir, bunun için de oyunda epey vakit geçirmek ve galibiyetler elde etmek gereklidir. Oyundaki performansını yükseltmek isteyen oyuncular istedikleri silahlardan ya da ekipmanlardan mahrum kalmamak için cs go sınırsız para kodu hakkında bilgilere ulaşmak istemektedir. Bu yazımızda cs go para kodu hakkında bilinmesi gerekenlere yer verdik. İşte detaylı bilgiler...

CS GO Para Kodu

Counter Strike Global Offensive oyuncuları, oyun içindeki istedikleri silah, mermi yahut ekipmanları alabilmeleri için paraya ihtiyaç duyarlar. Oyun içinde parası biten oyuncuların istedikleri mühimmatları alabilmeleri için bir takım para kodları vardır, bu kodların bazıları belli ölçüde bazıları ise sınırsız para kazandırmaktadır. İşte cs go para kodları ve nasıl yapılışının tarifi;

Para kodunun geçerli olabilmesinin için konsolun aktif ve kodları kabul ediyor durumda olması gereklidir. Bunun için öncelikle klavyeden konsolu açıp kutucuğa "sv_cheats 1" kodunu yazarak, oyununda kod ve hileleri aktif hale getirmelisiniz. CS GO'da sınırsız para kodu "mp_maxmoney X" şeklindedir, sondaki x yerine istenilen miktar yazılır. CS GO'da kullanılan işe yarar diğer para kodları ise şunlardır;

  • mp_startmoney "x": Bu kod sayesinde müsabaka sonunda ne kadar para alacağınızı belirleyebilirsiniz. X yerine istenilen miktar yazılır.
  • mp_teamcashawards "x": x yerine 0 yazılırsa takım müsabaka sonunda ödül alamaz ama 1 yazılırsa takım müsabaka sonunda ödül alır.

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CS GO Para Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Para Kodu Nasıl Yapılır?
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