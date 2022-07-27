Haberler Yaşam Haberleri CS GO Sınırsız Mermi Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Mermi Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:57

CS GO Sınırsız Mermi Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Mermi Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?

Teknolojik oyunlar denince ilk akıllara gelen, en favori oyunlardan birisi olan CS GO yani Counter Strike Global Offensive dünyanın pek çok yerinde oyun severlerin sıklıkla oynadığı ettiği oyunlardan birisidir. Bu oyunda takım halinde ya da bireysel olarak başarılı olmak ve zamanı verimli kullanmak adına kullanılan bir takım hile kodları mevcuttur. CS GO severlerin en merak ettiği konulardan birisi de, oyun içinde sınırsız mermi kodunun olup olmaması. Bu içeriğimizde siz kıymetli okurlarımız için, CS GO oyuncularının sıklıkla araştırdığı cs go sınırsız mermi kodu hakkındaki detaylara değineceğiz. İşte ayrıntılar...

CS GO Sınırsız Mermi Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Mermi Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?

Valve ve Hidden Path Entertainment isimli oyun şirketi tarafından geliştirilen ve bir çok sürümü piyasaya sürülen CS GO, 2011 yılıyla birlikte sadece bilgisayar değil PlayStation, Xbox gibi farklı oyun cihazlarında da oynanma imkanına kavuşmuştur. Haliyle bu durum oyunu, dünya genelinde en çok oynanan sanal oyunlardan birisi yapmıştır. CS GO oyuncularının epey merak ettiği 'cs go sınırsız mermi kodu nedir?, cs go sınırsız mermi kodu silme hilesi nedir?' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Sınırsız Mermi Kodu

Her bir sürümünde kendini geliştiren ve oyun içindeki birçok seçeneği arttıran CS GO, oyuncularına daha aktif, hızlı ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmaktadır. Bahsi geçen geliştirilmiş özelliği sayesinde CS GO oynayıcıları, oyun içinde daha rahat ve eğlenceli vakit geçirme imkanı bulmaktadır. Oyuncuların rakip oyunculara karşı gelebilmesi için silah, mermi gibi malzemelerinin kolay erişilebilir olması oyun içindeki başarıyı doğrudan etkileyen faktörlerin en başında gelir.

Oyun içinde kullanılan kodlar sayesinde oyuncuların işi daha eğlenceli ve kolay hale gelebilir. CS GO sınırsız mermi kodu da, oyuncuların rakiplerini eleyebilmesi ve başarılı olması için başvurulan kodlardan birisidir. Sınırsız mermi kodu ve onu nasıl çalıştığını özetlemek gerekirse;

İlk olarak oyunu açmanı ve "é" tuşuyla konsolu aktif hale getirmeniz gerekir, eğer bu yöntemle konsol açılmıyor ise oyun ayarlarından konsolu aktif hale getirebilirsiniz. Konsola "sm_cvar sv_infinite_ammo 1" kodunu girmeniz gerekir. Kodu girdikten sonra sunucunuzda sınırsız mermi ile oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun sırasında kullandığınız tüm silahlarda sınırsız mermi özelliğini aktif etmiş olursunuz.

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CS GO Sınırsız Mermi Kodu Nedir? CS GO Sınırsız Mermi Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?
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