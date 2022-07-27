Haberler Yaşam Haberleri CS GO Uçma Kodu Nedir? CS GO Uçma Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:58 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:59

CS GO Uçma Kodu Nedir? CS GO Uçma Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?

Dijital oyunlar dünyasında uzun yıllardır, oyuncuların favorileri arasında ilk sıralarda yer almış oyunlardan birisi olan CS GO yani Counter Strike Global Offensive dünya çapında oyun severler tarafından en sık tercih edilen oyunlardan birisidir. CS GO’da oyuncunun aynı zamanda takımın galip gelmesi, rakiplerini yenebilmesi ve zamanı verimli kullanmak için var olan bir takım oyun kodları mevcuttur. CS GO oynayıcıları oyun içinde uçma kodu hakkında bilgileri merak etmektedir. Bu yazımızda siz değerli oyun sever okurlarımız için, CS GO oyuncularının sıklıkla araştırdığı cs go uçma kodu hakkındaki detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...

CS GO Uçma Kodu Nedir? CS GO Uçma Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?

Valve oyun şirketi tarafından geliştirilen ve birçok sürümü yapılan CS GO, 2011 yılından itibaren bilgisayar haricinde PlayStation ve Xbox gibi oyun cihazlarında ayrıca iOS cihazlarda da oynayıcılarla buluşmuştur. Yılların en favori oyunu böylelikle, oyun sever herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve eğlenceli vakit geçirebileceği bir oyun olmuştur. CS GO'da oyun içinde hızlanma ve düşmanı rahat takip etme olanağı sağlayan uçma kodu hakkında bilinmesi gereken detayları ve CS GO oyuncularının internette sıkça arattığı 'cs go uçma kodu nasıl yapılır?, cs go havada uçma kodu nedir? ' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

CS GO Uçma Kodu

Oyun dünyasına girdiği günden bugüne birçok sürüm sunan, oyun içindeki seçeneklere birçok yeniliği ekleyen CS GO, oyuncularına daha aktif ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmakta, ayrıca takım halinde oyun oynamayı hayli eğlenceli hale getirmektedir. Oyuncunun kendi oluşturduğu sunucuda arkadaşlarıyla takım halinde oynanabilen CS GO'da oyuncuların hız ve güç kazanması için kullanılan bazı kodlar ile oyunu daha eğlenceli hale getirmek mümkün.

Uçma kodu ile oyunda arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirmek, zamandan tasarruf etmek bunların yanı sıra en önemlisi düşmanları istediğiniz gibi gözlemleyebilmek mümkün. En önemlisi de uçma kodu sayesindedir oyuncular haritanın en dip köşelerine kadar ulaşabiliyor. CS GO'da uçma kodu kullanmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır;

Öncelikle klavyeden esc tuşunun altındaki tuşa basarak konsolu açmanız ardından ilk olarak "sv_cheats 1" komutu yazmanız gerekiyor. Bu komutu aktifleştirerek girilecek olan kodların çalışması sağlanıyor. Bu işlemlerin ardından konsola "noclip" kodunu yazdıktan sonra oyunda uçma kodunu yapmış olursunuz.

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CS GO Uçma Kodu Nedir? CS GO Uçma Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?
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