Haberler Yaşam Haberleri CS GO Wall Hack Kodu Nedir? CS GO Wall Hack Kodu Nasıl Yapılır Ve Nereye Yazılır?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 14:00 Son Güncelleme: 26.7.2022 14:00

CS GO Wall Hack Kodu Nedir? CS GO Wall Hack Kodu Nasıl Yapılır Ve Nereye Yazılır?

Sanal oyunlar dünyasında en tutulan oyunlardan birisi olan CS GO yani Counter Strike Global Offensive dünyanın pek çok yerinde oyun severlerin sıklıkla tercih ettiği oyunlardan birisidir. Bu oyunda oyuncunun aynı zamanda takımın başarılı olması ve zamanı verimli kullanmak adına kullanılan bir takım oyun kodları mevcuttur. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için, CS GO oyuncularının sıklıkla araştırdığı cs go wall hack kodu hakkındaki detaylara değineceğiz. İşte ayrıntılar...

CS GO Wall Hack Kodu Nedir? CS GO Wall Hack Kodu Nasıl Yapılır Ve Nereye Yazılır?

Valve ve Hidden Path Entertainment isimli oyun şirketi tarafından geliştirilen CS GO, 2011 yılıyla birlikte sadece bilgisayar değil PlayStation ve Xbox gibi oyun cihazlarında ayrıca iOS cihazlarda da oynanma imkanına kavuşmuştur. CS GO oyuncularının internette sıkça arattığı 'cs go wall hack kodu kapatma nasıl yapılır?, cs go wall hack kodu nedir? ' sorularının yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Wall Hack Kodu Nasıl Yazılır Ve Çalıştırılır?

Piyasaya çıktığı günden bugüne kendini geliştiren ve bünyesine birçok yeniliği ekleyen CS GO, oyuncularına daha aktif ve özelleştirilmiş bir oyun alanı sunmaktadır. Kendi oluşturduğunuz sunucuda arkadaşlarıyla takım halinde oynanabilen CS GO'da bazı kodlar ile oyunu daha eğlenceli hale getirmek mümkün. Duvar arkası görme yani wall hack kodu ile hem oyunda eğlenebilir hem de düşmanlarınızı gözleyebilmeniz için daha rahat bir gözleme alanına erişebilirsiniz. CS GO wall hack yani duvar arkası görme kodunun nasıl yazıldığı ve çalıştırıldığı hakkındaki detayları şöyle sıralayabiliriz;

  • Öncelikle konsolu aktif haline getirerek tekrardan oyuna dönüp konsolu açarak 'sv_cheats 1' yazıp kod ve hileleri aktif hale getirmelisiniz.
  • Ardından, sunucu hileleri aktif olduktan sonra 'r_drawothermodels 2' kodunu yazarak wall hack modunu aktif hale getirebilirsiniz.
  • Wall hack modunu kapatmak istiyorsanız, 'r_drawothermodels 1' yazarak duvar arkası görme modunu kapatabilirsiniz.

Not: CS GO Wall Hack kodunu kullanmak istiyor iseniz, öncelikle kendi oluşturduğunuz bir sunucuda oynamanız gerekmektedir.

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CS GO Wall Hack Kodu Nedir? CS GO Wall Hack Kodu Nasıl Yapılır Ve Nereye Yazılır?
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