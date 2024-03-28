CSO Ada Ankara’da dopdolu nisan takvimi!

2012 yılında Göksu Taşçeviren ve Mustafa Atik tarafından kurulan "Sufle" de 2 Nisan Salı Günü saat 21.00'da Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. 3 Nisan'da ise dünyaca ünlü koreograf Mourad Merzouki'nin olağanüstü performansı, CSO Ada Ankara'da sahnelenecek. Saat 21.00'da, Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek olan bu özel konserde izleyiciler, Marzouki'nin heyecan verici eserlerine tanık olacak.

3 Nisan Çarşamba günü "Anadolu'nun Ezgi Hazinesi" de sanatseverlerle buluşacak. Sinan Ayyıldız ve Gündoğdu ikilisi, halk ezgilerini Ankaralı sanatseverler için seslendirecek. Konser saat 21.00'da Bankkart Mavi Salon'da başlayacak. 4 Nisan'da ise Nigel Kennedy CSO Ada Ankara'da sahneye çıkacak. dünyanın en çok satan klasik müzik allbümü ile adından söz ettiren Kennedy, saat 21.00'da Ziraat Bankası Ana Salon'da performansını sergileyecek.



4 Nisan'da "Türk Dünyasında Hikmet" isimli Ramazan ayına özel konser de saat 21.00'da Bankkart Mavi Salon'da olacak. 5 Nisan'da sahneye çıkacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ünlü kemancı Arabella Steinbacher ile sanatseverleri büyüleyecek. Konser, saat 20.00'da Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

6 Nisan'da "Bu Ne Biçim Mozart" isimli çocuk konseri Bankkart Mavi Salon'da minik sanatseverlerle buluşacak. 7 Nisan'da çocuklar için "Geleneksel Dokuma Tekniklerinden Kilim Atölyesi" kurulacak. Fuaye alanındaki organizasyon, 13.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek. Çocuklar için bir diğer etkinlik olan "Orff ve Ritim Atölyesi" ise 8 Nisan'da Fuaye alanında kapılarını açacak. Aynı gün yine minikler için resim atölyesi de açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, pazartesi konserleri kapsamında 8 Nisan'da bir kez daha sahneye çıkacak. "Trio Anka Oda Müziği Konseri" isimli program, Bankkart Mavi Salon'da saat 20.00'da başlayacak. 11 Nisan'da çocuklar için bir kez daha orff ve ritim atölyesi kapılarını açacak. Etkinlik saat 13.00'da fuaye alanında başlayacak. Aynı gün saat 15.00'da ise resim atölyesindeki minikler keyifli bir gün geçirecek. 12 Nisan'da bu kez "Melodiler Eşliğinde Okuyarak Keşfediyorum" temalı "Küçük Prens" atölyesi çocuk sanatseverlerle buluşacak.



12 Nisan'daki bir diğer çocuk etkinliği, saat 15.00'da fuaye alanında başlayacak. "Çocuklu Haklar Yaratıcı Drama Atölyesi", drama eğitmeni Evrim Özden Açıkgöz rehberliğinde gerçekleştirilecek. Küçük Prens Atölyesi ise 13 Nisan'da bir kez daha fuaye alanında miniklerle buluşacak. Aynı gün saat 15.00'da "Ukulelemden Masallar" isimli masal etkinliği, yine fuaye alanında yapılacak.

14 Nisan'da "Çocuklu Haklar Yaratıcı Drama Atölyesi" ve "Ukulelemden Masallar" etkinliği ikinci kez organize edilecek. 15 Nisan'da pazartesi konserleri devam edecek ve CSO sanatçıları, "Chopin'in Gece Müziği Viyolonsel-Piyano Resitali" ile sahne alacak.



16 Nisan Salı günü saat 20.00'da, Piyanist Emir Ersoy 'Cuban Classics' projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Riveracontreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerika'nın eşsiz melodileri, Bankkart Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün ve aynı saatte, 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Zagreb Quartet, Tarihi Salon'da unutlmaz bir konsere imza atacak.

17 Nisan'da Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve kurucusu olduğu Les Esences Oda Orkestrası, Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. Konser saat 20.00'da başlayacak. 18 Nisan'da Anima Musicae Oda Orkestrası, keman virtüözü Gwendolyn Masin'in eşliğinde performansını sergileyecek. Saat 20.00'daki konser, Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.00'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak.



19 Nisan'da keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ile halen çalışmalarını Almanya'da sürdüren Ankara doğumlu ödüllü Azeri vurmalı sanatçısı Elman Mecid, solist olarak Tarihi Salon'da performanslarını sergileyecek. Aynı gün saat 20.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sinemanın efsane müziklerini özel bir konserle seslendirecek. 20 Nisan'da "Bir Garip Orhan Veli Müzikali", saat 15.00 ve saat 20.00'da Bankkart Mavi Salon'da sanatseverle buluşacak.



21 Nisan Pazar günü Can Saraç'ın solo piyano resitali, saat 20.00'da Bankart Mavi Salon'da başlayacak. 22 Nisan'da CSO sanatçıları pazartesi konserlerine devam edecek. "Ancora Trio Oda Müziği" temalı konser, saat 20.00'da kapılarını açacak. 23 Nisan'da Ukulele Ankara Topluluğu, bayram gününe özel olarak minik sanatseverlerle buluşacak. 24 Nisan Çarşamba Günü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Gelenekten Geleceği Kadim Ezgiler" temasıyla Hafız Dede Zekai Efendi'nin Şehnazbuselik makamında bestelediği eserleri icra edecek.

27 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verecek. 28 Nisan Pazar Günü Elvis Presley'in hem efsaneleşmiş hem de unutulmaya yüz tutmuş parçaları, "Elvis Senfonik Projesi" ile Ankaralı müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Aynı gün saat 15.00'da minikler için "Moonlight İngilizce Çocuk Oyunu" da Bankkart Mavi Salon'da sahnelenecek. 29 Nisan'da CSO sanatçıları, pazartesi konserlerine devam edecek. Ayın son gününde Lara di Lara, Mavi Salon'da sevenleriyle buluşacak. Nisan takviminin son etkinliği ise 30 Nisan'da Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek. 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Ziraat Bankası Ana Salon'da sahneye çıkacak.