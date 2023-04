CSO’da yıldızlar geçidi! Depremzedeler anısına konser düzenlenecek: 19 Mayıs’a özel konser yapılacak

CSO Ada Ankara Dünya Müziği Serisi kapsamında 2 Mayıs'ta Hispanic Şarkıların Kırılgan Sesi Valeria Castro'yu ağırlayacak. Valeria Castro, 2 Mayıs'ta ilk Türkiye konserini verecek. 3 Mayıs'ta ise müzikseverleri popüler dizi La Casa De Papel'de seslendirdiği jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen Cecilia Krull karşılayacak. Ünlü viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve dahiyane piyanist Çağdaş Özkan, yaşayan Türk bestecilerin viyolonsel için besteledikleri eserlerinden oluşan bir seçki ile 4 Mayıs'ta müzikseverler ile buluşacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi Suat Kılıç'ın solist olarak katılacağı birbirinden güzel Yunus Emre ilahilerini seslendireceği "Yunus'un Dilinden Aşk – Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu" konseri 5 Mayıs'ta CSO'da gerçekleşecek.

DEPREM ANISINA KONSERLER VERİLECEK

Depremzedeler anısına sahnelenecek Deprem Çığlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Orkestrasının eşliğinde 5 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Konser, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli on bir ilde hissedilen depremin ve deprem gerçeğinin farkındalığına dikkat çekmek üzere on bir ili kapsayan bir repertuarla seyirciyle buluşacak. Yine depremde kaybedilen anneleri anmak için Annemin Şarkıları konseri düzenlenecek. 6 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde anneler için yazılmış şiirler okunacak.

CSO MÜZİKAL VE CAZ'IN MEKANI OLACAK

Yurt içinde ve yurt dışında 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, 7 Mayıs'ta yeniden CSO Ada Ankara'da izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli'nin kaleminden İstanbul'u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Bunun yanında 9 Mayıs'ta CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında 2016 yılında kendi bestelerinden oluşan ilk albümü Bozgun Hatıra'yı yayınlayan müzisyen ve şarkı yazarı Esra Kayıkçı'yı ağırlanacak. Dünya Müziği Serisi kapsamında 12 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da dinleyicisiyle buluşacak olan Elif Sanchez, renkli konserinde Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İspanyolca ve İngilizce bir repertuvar seslendirecek.

19 MAYIS'A ÖZEL KONSER OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Naci Özgüç yönetiminde genç kuşak solistleri ile özel bir konsere imza atacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde birbirinden özel eserler seslendirilecek. CSO Ada Ankara minik sanatseverleri öğretici ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya Mayıs ayında da devam ediyor. Müzikli Çocuk Oyunu Serisi kapsamında 21 Mayıs'ta sahnelenecek.



MAYIS'A İHTİŞAMLI BİR KAPANIŞ OLACAK

Seksen Günde Dünya Turu çocukları büyük bir maceraya davet ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sezonun kapanış konserini ihtişamlı bir etkinlikle taçlandırıyor. Şef Can Okan yönetimindeki Orkestra alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koymayı başaran ender topluluklardan olan Janoska Ensemble'ye eşlik edecek.