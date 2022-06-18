CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!

CTE tayin sonuçları için açıklama geldi! Buna göre birçok memur yakında hangi ile tayini çıktığını öğrenecek. Bu sebepten ötürü birçok kişi heyecanlı. Yapılan açıklamayla birlikte hangi gün sonuçların açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusunu sıklıkla soruyor. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla tarihi açıklayarak binlerce insanın içine su serpti. İşte CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı!
CTE Tayin sonuçları için duyuru geldi. Sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Açıklama şu şekilde:
2022 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atamasına İlişkin kararname çalışmaları devam etmekte olup, kararnamenin 20.06.2022 Pazartesi günü ilan edilmesi planlanmaktadır.
Teşkilatımıza duyurulur.