Haberler Yaşam Haberleri CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 18.6.2022 00:19

CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!

CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor… Bu yaz birçok devlet kurumunun tayin sonucu merak ediliyor. Öğretmen, subay gibi CTE tayinler ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok çalışan bu sorunun cevabını arıyor. Adalet Bakanlığı da tarihi açıkladı! Peki, CTE tayinler ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar!

CTE tayin sonuçları için açıklama geldi! Buna göre birçok memur yakında hangi ile tayini çıktığını öğrenecek. Bu sebepten ötürü birçok kişi heyecanlı. Yapılan açıklamayla birlikte hangi gün sonuçların açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusunu sıklıkla soruyor. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla tarihi açıklayarak binlerce insanın içine su serpti. İşte CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı!

CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

CTE Tayin sonuçları için duyuru geldi. Sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Açıklama şu şekilde:

2022 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atamasına İlişkin kararname çalışmaları devam etmekte olup, kararnamenin 20.06.2022 Pazartesi günü ilan edilmesi planlanmaktadır.

Teşkilatımıza duyurulur.

CTE SON DUYURULAR

CTE SON DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA