CTE tayin sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! Adalet Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 CTE sonuçları sorgulama ekranı!

CTE tayin sonuçları için açıklama geldi! Buna göre birçok memur yakında hangi ile tayini çıktığını öğrenecek. Bu sebepten ötürü birçok kişi heyecanlı. Yapılan açıklamayla birlikte hangi gün sonuçların açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusunu sıklıkla soruyor. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla tarihi açıklayarak binlerce insanın içine su serpti. İşte CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı!