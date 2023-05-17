Cudi uluslararası tenis turnuvasına hazırlanıyor

Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta yapılacak turnuva 22 Mayıs'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nda düzenlenecek olan gösteri maçı ile başlayacak. Maçlar Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki tenis kortlarında oynanacak.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen turnuvada sporcular şampiyon olmak için 250 sporcu sahada ter dökecek. 2'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İngiltere, Hindistan İran gibi ülkelerden 250 sporcunun katıllması bekleniyor. Başvuruların devam ettiği turnuvada sayının artması da bekleniyor.

"SÜREKLİ VE KALICI HALE GELECEK"

Şırnak Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan tenis kortlarındaki son çalışmaları inceleyen Vali Osman Bilgin buradaki sporcular ile sohbet etti.

Vali Bilgin inceleme sonrası yaptığı açıklamada "Artık Şırnak değişiyor. Artık Şırnak deyince akla petrol geliyor, turizm geliyor, Cudi Cup geliyor, spor geliyor. Cudi Cup geçen yıl başladığımız güne rast geldi. Bu yılda ikincisini yapıyoruz. Uluslar arası tenis turnuvası. İlimiz için çok önemli. Çünkü bölgenin değişimi ve gelişimi açısından hepimizin de gördüğü üzere çok önemli etkileri oluyor. Tenis bölge insanının aslında yeni tanıştığı bir spor dalı. Ama bölge insanımız gençlerimiz yoğun bir şekilde bu spora ilgi gösteriyorlar. Hem yetenekli gençler, hem alt yapı hem de koordinasyon bir araya gelince başarı oluyor. Biz bunu sürekli hale ve kalıcı hale getiriyoruz" dedi.





Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasında kurulacak olan Tenis Kortunda gösteri maçı yapılacağını ifade eden Vali Bilgin şöyle devam etti:

"Gabar'da büyük bir petrol keşfi yapıldı ve Gabar'da ki petrol keşfi yapılan alanda bir tenis kortu yapıp orada tenis oynayacağız. Şunu göstereceğiz, artık Cudi, Gabar tenisin dağları. Burada artık farklı olumsuzluklardan değil, hep olumluluklardan ve şehrimizin gelişiminden bahsedeceğiz. Ekonomik gelişiminden, sosyal gelişim, sportif gelişim. Cudi Cup Tenis Turnuvasında eğlence kısmını iptal ediyoruz. Sportif kısmına daha yoğunluk verip, şehrimizin spor ile olan ilgisini daha üst seviyelerde göstermeye çalışacağız ve göstereceğiz"

"SİLAH SESİ DEĞİL TENİSİN SESİ ÇIKACAK"

Vali Bilgin "250 sporcumuz var. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen sporcularımız. Sahalarımızı yeniledik. Alan ile ilgili bir kontrol çalışması yapacağız. Gabar'da Aybüke Yalçın petrol sahasında bir tenis kortu yapıp orada da bir gösteri maçı yapacak arkadaşlarımız. Oda önemli bir farkındalık olacak. Ben herkesi şimdiden Cudi Cup'a davet ediyorum. Geçen yıl sayın İçişleri Bakanımızın da dediği gibi Cudi Gabar'da silah sesleri değil, tenisin çıkardığı tın sesi çıkıyor. Oda bizi mutlu ediyor. Şırnak'ımızda da her yönü ile değişim ve gelişimini hissettiriyor bize" dedi.