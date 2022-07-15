CUMA HUTBESİ 15 TEMMUZ | Diyanet ile 15 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir?

Cuma Hutbesi 15 Temmuz tarihli olarak yayınlandı. Diyanet tarafından her hafta kaleme alınan içerisinde dini sosyal hayata ilişkin pek çok bilgi bulunan diyanet hutbesini okumak isteyenler 15 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

15 TEMMUZ CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI, KONUSU NEDİR?

Cuma Hutbesi 15 Temmuz konusu ve tüm detaylar şöyle;