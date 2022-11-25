Cuma namazı kılınışı, Cuma namazı ibadetini doğru gerçekleştirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Cuma namazı, dört rekât sünnet, iki rekât farz, dört rekât son sünnet olmak üzere toplam 10 rekâttan oluşuyor. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.