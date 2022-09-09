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Giriş Tarihi: 9.9.2022 00:48

Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 9 Eylül 2022 Cuma namazı saati vakti

İslam alemi Cuma günü camilere gitmeden önce Cuma namazı saati araştırması yapıyor. Camide cemaatle birlikte eda edilecek namaz Cuma ezanı sonrası başlayacak. Peki Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 9 Eylül 2022 Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 9 Eylül 2022 Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı mübarek günün gelmesiyle beraber merak ediliyor. Namazı kaçırmak istemeyenler "Cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma saati Müslümanlar ile paylaşıldı. İşte Diyanet ile 9 Eylül 2022 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslüman aleminin bayramı olarak bilinen bugünde cemaat namazlarını eda etmek için Diyanet namaz vakitleri konusunda araştırmalara başladı. Doğudan batıya farklılık gösteren ezan saatleri kapsamında Cuma saati de illerde farklı vakitlere denk geliyor.

İşte, 9 Eylül 2022 Cuma vakti…

CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 9 Eylül tarihli Cuma hutbesi konusu 'İlim Bir Nurdur' oldu.

Cuma hutbesi bugün tüm camilerde Cuma namazı öncesinde Müslümanlar ile paylaşılacak.

CUMA NAMAZI SAATİ 9 EYLÜL 2022

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:07

ANKARA CUMA VAKTİ 12:51

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saatleri 10 Eylül 2021: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile Ankara, İzmir ve İstanbul namaz saatleri

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:14

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:41

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Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 9 Eylül 2022 Cuma namazı saati vakti
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