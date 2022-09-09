Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 9 Eylül 2022 Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı mübarek günün gelmesiyle beraber merak ediliyor. Namazı kaçırmak istemeyenler "Cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma saati Müslümanlar ile paylaşıldı. İşte Diyanet ile 9 Eylül 2022 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslüman aleminin bayramı olarak bilinen bugünde cemaat namazlarını eda etmek için Diyanet namaz vakitleri konusunda araştırmalara başladı. Doğudan batıya farklılık gösteren ezan saatleri kapsamında Cuma saati de illerde farklı vakitlere denk geliyor.

İşte, 9 Eylül 2022 Cuma vakti…