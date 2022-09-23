Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!

Cuma namazı saat kaçta okunacak diye merak eden vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesini ziyaret ediyor. Güncel namaz vakitleri listesi aracılığıyla 23 Eylül 2022 Cuma namazı saati belli oldu! Peki bugün Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve ezan kaçta okunacak? İşte il il Cuma namazı saatleri ve ezan vakitleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Diyanet bilgileri ışığında güncel Cuma namazı saati ve "bugün Cuma namazı kaçta?" sorusunun yanıtı!