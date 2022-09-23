Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.9.2022 07:07

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!

Cuma namazı saat kaçta sorusu yurdun dört bir yanında vatandaşların gündemine oturdu. 81 ilde namaz vakitleri araştırmaları arasına giren Cuma namazı saati, Diyanet’in namaz saatleri listesi ile belli oldu. Peki, il il ezan vakitleri ile İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, İstanbul’da bugün Cuma ezanı kaçta okunuyor? İşte 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!

Cuma namazı saat kaçta okunacak diye merak eden vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesini ziyaret ediyor. Güncel namaz vakitleri listesi aracılığıyla 23 Eylül 2022 Cuma namazı saati belli oldu! Peki bugün Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve ezan kaçta okunacak? İşte il il Cuma namazı saatleri ve ezan vakitleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Diyanet bilgileri ışığında güncel Cuma namazı saati ve "bugün Cuma namazı kaçta?" sorusunun yanıtı!

CUMA NAMAZI SAATİ 23 EYLÜL 2022

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:02

ANKARA CUMA VAKTİ 12:46

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:36

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:01

ANTALYA CUMA KAÇTA? 12:55

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:48

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!
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