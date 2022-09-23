Cuma namazı saat kaçta kılınacak, bugün ezan kaçta okunuyor? Diyanet ile 23 Eylül 2022 il il Cuma saati ve namaz vakti belli oldu!

Cuma namazı saat kaçta okunacak diye merak eden vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesini ziyaret ediyor. Güncel namaz vakitleri listesi aracılığıyla 23 Eylül 2022 Cuma namazı saati belli oldu! Peki bugün Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve ezan kaçta okunacak? İşte il il Cuma namazı saatleri ve ezan vakitleri!
İşte Diyanet bilgileri ışığında güncel Cuma namazı saati ve "bugün Cuma namazı kaçta?" sorusunun yanıtı!
İSTANBUL CUMA SAATİ 13:02
ANKARA CUMA VAKTİ 12:46
ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:36
BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:01
ANTALYA CUMA KAÇTA? 12:55
KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:48