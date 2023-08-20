Cuma pazarını da satıyor

Edirne Belediyesi, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıklıkla alışveriş yaparak kent ekonomisine ciddi katkı sağladığı önemli noktalardan 16 bin metrekarelik Cuma Pazarı'nın da aralarında bulundu 5 ayrı parseli satışa çıkardı. Pazar alanı 400 milyon, hemen yanındaki 3 parsellik 5 bin metrekare alanın 95 milyon ve Şükrü Paşa Mahallesi'nde 9 bin 67 metrekarelik başka bir alan ise 93 milyon liraya, meclis kararıyla satışa çıkarıldı. Belediyenin haziran ayında da Şükrüpaşa, Fatih ve Talatpaşa mahallelerinde toplam değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 3 arsasını satışa çıkarmasının ardından yeniden taşınmaz satışına gitmesi, tepkilere yol açtı. 22 Ağustos'ta kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek yaklaşık 600 milyon liralık satışlara AK Parti ve İYİ Parti'nin tepki geldi. AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'yangından mal kaçırırcasına' Edirne'nin en kıymetli noktalarını satışa çıkardığını belirterek, "Sayın Gürkan geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 200 milyon TL'lik taşınmazın üstüne şimdi bir de Edirne'mizin en kıymetli alanlarından olan Cuma Pazarı'nı satışa çıkarıyor. Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşehrilerimiz merak ediyor. Gürkan, vatandaşımızın karşısına çıkıp bu satışları neden yaptığını açıklamalı" dedi.AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner, Edirne Belediyesi'nin bugüne kadar bir yılda yaklaşık 200 milyon değerine arsa satışı yaptığını belirtip, "Şimdi de yaklaşık 600 milyon değerinde arsalar satışa çıkarılmak isteniyor. Bu satışa çıkarılacak arsalar içerisinde de hepimizin bildiği Cuma Pazarı olarak bilinen yer de var. Bu konu haziran ayı belediye meclis gündemine gelmişti. AK Parti ve MHP meclis üyeleri bu satışa karşı oy kullandılar ama CHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu için satış kararı meclisten geçmiş oldu. Yine bu konuyla ilgili olarak geçen hafta il başkanımız da sosyal medya hesabından Edirne halkı adına birtakım sorular sordu. Ama cevap alamadık" diye konuştu. Bu arada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin taşınmazlarının satışına ilişkin gelen tepkilere daha sonra düzenleyeceği basın toplantısında cevap vereceğini söyledi. DHASatışı yapılacak pazar yerinde esnaflık yapan Samet Yağcı, "Bence pazar yerinin satılması sıkıntı. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz hem esnaftan hem de yerinden memnun. Taşınacak diye bir söylenti var ve esnaf da şu anda ortada kaldı. Burada para kazanan yüzlerce esnaf var. Gelen misafirlerimizi hoş tutuyoruz, onlar da bizden memnun, fiyatlarımız da uygun. Başka yere taşındığımızda bir dönemden geçeceğiz, bu esnaf için çok zor bir süreç olacak. Pazar başka yere giderse gerçekten büyük bir sıkıntı olacak esnaf için" ifadelerini kullandı. Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Salim Şevket de pazar yerinin değişmesini doğru bulmadığını belirtti. Şevket, "Pazarın taşınması yanlış. Bizim için çok uygun burası. Bulgaristan'dan geldikten sonra yolumuzun hemen üstünde burası. Hem otoparkı var, bizim için çok uygun burası. Başka yere taşınırsa yine gideriz ama alışana kadar baya zaman geçer. Bizim için daha iyi burası" dedi.