Cumhur İttifakı adayı Çerçi’nin projelerine Muradiye’den tam not

Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte Muradiye Mahallesi'ni gezen Mehmet Çerçi, vatandaşlara önümüzdeki dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. İlk olarak İstasyon Camii'nde teravih namazını kılan Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, namazdan çıkan vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Muradiye Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret eden ve hayırlı işler dileyen Çerçi, önümüzdeki beş yıllık ustalık döneminde mahalleye yapacağı projeler hakkında kısa bilgiler verdi. Muradiye'nin çehresini değiştirecek projeleri Mehmet Çerçi'nin ağzından dinleyen esnaf ve vatandaşlar önümüzdeki seçimlerde kendisine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

MURADİYE'YE YAPACAKLARI PROJELERİ ANLATTI

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye Mahallesi'nin sorunlarını yakından çok iyi bildiğini ifade ederek, önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde mahallenin sorunlarına neşter vuracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Kendisinin ilk belediye başkanlığı döneminde Muradiye'nin nüfusunun 6 bin civarında olduğu, şu anda ise nüfusun 50 bine yaklaştığına dikkat çeken Çerçi projelerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mahallemizin nüfusunu son 10 yıl içerisinde yaklaşık 46 bin civarlarına kadar yükselmiş durumda. Elbette ki yoğun bir şekilde nüfusu artan mahallemizde sorunlar da var. Ama hedefimiz önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde mahallemizin yaşadığı sorunlara neşter vurmak. Mahallemizin altyapı ve üstyapı konusunda yaşanan sorunlarının giderilmesi hususunda Büyükşehir Belediyemiz dünya bankasından kredi çıkarttı. Çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Yunusemre Belediyesi olarak mahallemizin imar çalışmalarını bitirdik. 18 uygulaması etaplar halinde devam ediyor. İlk etabın tapuları nisan ayında çıkıyor. Ulaşım sorununa çözüm bulmak için 'Muradiye Prestij Caddesi' projemizi hayata geçireceğiz. Bu projemiz ile mahallemizin içinden geçen yoğun trafik rahatlamış olacak. Bu proje mahallemizin kurtuluş projesidir. Ayrıca mahallemizdeki pazaryerini yıkarak yerine daha modern pazaryeri ve otopark projemizi yapacağız. Kapalı Pazaryeri-Otopark projemizin içerisinde işyerleri, rekreasyon alanları, çocuk oyun alanlarımız ile belediyemize ait sosyal tesisimiz yer alacak. Mahallemizdeki meydanı daha modern hale dönüştürerek 'Muradiye Kent Meydanı' projesini hayata geçireceğiz. Ata tohumumuza sahip çıkmak için mahallemizde yerel tohum merkezi kuracağız. İlçemizdeki 11'nci kültür ve taziye evimizi Muradiye Mahallemizde inşa edeceğiz. Mahallemizdeki ev hanımlarımızın talebi üzerine bir tane daha hanımlar lokalini önümüzdeki dönemde hizmete sunacağız. Hayata geçireceğimiz bu projeler ile inanıyorum ki mahallemizin çehresi tamamen değişirken, sorunlara da çözüm getirmiş olacağız."