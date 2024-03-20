Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dr. Öz: Toroslar daha modern, daha yaşanabilir bir ilçe olacak

Seçim çalışması kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, MHP Toroslar İlçe Başkanı Osman Mete Yıldız ile birlikte Toroslar İlçesinde bulunan semt pazarları ile mahalle esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnaf ile sohbet eden Öz, seçimlerde Cumhur İttifakı için destek istedi. Talebi olan vatandaşları da dinleyerek tek tek not alan Öz, seçimlere çok az bir vakit kaldığını belirterek, Toroslar için durmadan, yorulmadan, gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini ve seçildikten sonra da devam edeceklerini söyledi.

'Toroslara yakışır bir meydan ve otopark'

Ziyaret ettiği her mahallede projelerini açıklamayı sürdüren Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, "Otopark sorununun olduğu bölgede vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun, üstü meydan ve alt katları otopark olan modern bir kent meydanını ilçemize kazandıracağız. Toroslar'ı daha modern, daha yaşanılabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

'Tarih Toroslar'da canlanacak'

Seçildiği takdirde Toroslar'da bulunan tarihi mekanları turizme kazandıracaklarını belirten Ali Öz, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi mekanları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak yerli ve yabancı turizmin hizmetine sunacağız. Bu alanlarda tarihi açık hava müzeleri oluşturacağız. Ayrıca çocuklara ve gençlere tarih bilincini aşılayacak dijital müzeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, ev ziyaretleri de gerçekleştirerek 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde kendisi ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan için destek istedi.