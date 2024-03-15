Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Dağ: İzmir’in geçmişten gelen kronik sorunları çözeceğiz

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Balkan göçmenleri ile iftar yemeğine AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve milletvekilleri katılım gösterdi. İftar sonrası Balkan göçmenlerine seslenen Hamza Dağ, "İzmir için hayalimiz var. İstiyoruz ki bu hayale yürürken sizin de desteğinizi hissedelim. 31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin. Bu omuz, yalnızca Hamza Dağ'a verilmiş bir destek olmayacaktır. İnşallah sizlerin bize vereceğiniz destek; trafik çilesinden kurtulmuş bir şehre, masmavi, tertemiz, güzel kokan bir körfeze, tüm ilçelerinde yeni bir vizyonu yaşayan, ışıldayan Eşsiz İzmir'e verilecek bir destek olacaktır." ifadesini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ; KRONİK SORUNLARI ÇÖZMEKTİR"

İzmir'e 5 yıl içerisinde yapacakları hizmetleri anlatan Dağ, "Bizim İzmir'imiz için, hemşehrilerimiz için öncelikli hedefimiz; geçmişten beri gelen kronik sorunları çözmektir. İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olan Körfez Geçişi Projesini hizmetine sunacağız. 'Yeni Çevre Yolu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Raylı sistem projelerimizle, mevcut hatları daha verimli hale getireceğiz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız. Şehir merkezinde yeni alternatif yollar üreteceğiz. Böylece İzmirlilerin hızlı, konforlu, güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

"İZMİR'İMİZDE EŞSİZ BİR ESER VE HİZMET EKOSİSTEMİ KURACAĞIZ"

Mevcut otopark tarifelerinde ve su ücret tarifesinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 indirime gideceğini vurgulayan Dağ, "Ailelerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kreş eksikliğini gidermek için 100 yeni kreş yapacağız. Yeni evlenecek, ihtiyacı olan çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kart üzerinden 10 bin lira yükleme yapacağız. Ve daha nice eşsiz projeyi 1 Nisan'dan itibaren Eşsiz İzmir'imizin hizmetine sunacağız. İzmir'imizde eşsiz bir eser ve hizmet ekosistemi kuracağız. Soframız daha da bereketlenecek, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman, mutlu anlar artacak." dedi.

"HİKAYEYİ CANLI TUTMALIYIZ"

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Ben Balkan kimliğimle her zaman gurur duydum ve gurur duymaya da devam edeceğim. Bir taraftan bizim için her zaman çok güzel hatıralar barındırırken, diğer taraftan yüzyıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük travmalar da var. Balkanlarda yaşayan, Balkanlardan göçen herkesin acıklı bir hikayesi var. Ama bu hikayeyi herkese anlatmalıyız. Travmadan da bir yandan kurtulmalıyız ama bu hikayeyi de canlı tutmalıyız. Ayrıca 10 gün içerisinde de seçim var. Hamza Dağ'ın da eşi Balkan göçmeni, eniştemize destek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak destek istiyorum. İlçelerde çok güzel, çok yakışıklı Balkan Göçmeni adaylarımız var. Balkan göçmeni olmasa da mutlaka akrabalarda olanlar var. Bunların hepsine destek istiyorum. Bizim bir ve beraber olmamız lazım. Bu hikayeyi ayakta tutmamız lazım." diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SON 22 YILDIR BALKANLARDA KALAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDA SAPASAĞLAM DURMAKTA

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Balkanlardan sağcı çıkar, solcu çıkar ama asla vatan haini çıkmaz. Bir hırkayla, aylarca, günlerce, her türlü sıkıntıyla; mübadele öncesinde de mübadele döneminde de birçok Balkan kardeşimiz Anadolu topraklarına teşrif ettiler. Türkiye Cumhuriyeti son 22 yıldır Balkan kardeşlerimizin, orada kalanların yanında sapasağlam durmakta. Çanakkale Savaşı'nda 20 bin Balkanlı gencimiz Çanakkale'ye geldi. Bundan sadece 3 bin tanesi gazi olarak geri döndü. 17 bin tanesi Gelibolu'da ve Çanakkale'de şehit olarak yatıyor." dedi.

TÜRK BU COĞRAFYADA AYAĞA KALKMADIKÇA, BİR OLMADIKÇA ZULÜMLER DEVAM EDER

Gazze'deki Müslümanların gördüğü zulme değinen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Müslüman bu akşam yine ağlıyor Gazze'de. Türk; bu coğrafyada ayağa kalkmadıkça, bir olmadıkça zulümler devam eder. Türk'ün uyanma zamanı geldi. Bundan sonra Türk'ün boynunu bükecek, önüne eğdirecek bir güç kalmadı. İnşallah Türk güçlü olur, bir olur, birlik olur." dedi.