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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kahvede vatandaşlarda bir araya gelip sohbet etti. Oktay, "Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular. Hamdolsun milletimiz net görüyor. Depremzede olayını hep beraber yaşadık. Allah korusun. Samimiyet bu kadar. Biz dik dururuz, tehditlere de boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin, "28 Mayıs daha da güzel olacak. Biz net duruşu Beypazarı'nda gördük. Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını takip ediyorsunuz; mevsimlik. Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular. Hamdolsun milletimiz net görüyor.

"BİZ CHP GİBİ YAPMAYIZ..."

Depremzede olayını hep beraber yaşadık. Allah korusun. Samimiyet bu kadar. Biz dik dururuz, tehditlere de boyun eğmeyiz. Defne'yi gördünüz değil mi? Yüzde 90 Kılıçdaroğlu'nda. Biz ilk hastaneyi oraya yaptık. 'Şuna oy verdi, buna oy verdi' fark etmez ki, biz CHP gibi yapmayız.

"ERDOĞAN KAZANDI MI TÜRKİYE KAZANIR"

Erdoğan kazandı mı Türkiye kazanır. Dışarıdan konuşanlara güzel oldu. Türkiye'ye manşet atanlara manşeti tersinden attırdınız. Şimdi Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar. Bunu yapan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular
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