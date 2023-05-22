Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular

"BİZ CHP GİBİ YAPMAYIZ..."

Depremzede olayını hep beraber yaşadık. Allah korusun. Samimiyet bu kadar. Biz dik dururuz, tehditlere de boyun eğmeyiz. Defne'yi gördünüz değil mi? Yüzde 90 Kılıçdaroğlu'nda. Biz ilk hastaneyi oraya yaptık. 'Şuna oy verdi, buna oy verdi' fark etmez ki, biz CHP gibi yapmayız.