Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bingöl ziyaretiyle ekonomiye can veriyor

Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerde konuşan Yılmaz, arı ve arı ürünleri tanıtım ofisi, modern arıcılık kompleksi ve teknoloji transfer ofisinin açılışının bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Yılmaz, Bingöl balının yerel ekonomiye katkısının artacağına inandığını ve bölgenin doğal kaynaklarını kullanarak ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduğunu ifade ederek, üniversitenin araştırmaları ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarının yerel üreticilere modern yöntemler sunarak Bingöl balının ürün kalitesini artırdığını ve pazarlama olanaklarını genişlettiğini belirtti. Ayrıca Bingöl Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir üniversite olduğunu vurgulayarak, geçmişte üniversite hakkında yapılan olumsuz yorumlara rağmen bugün gelinen noktanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yılmaz'ın Bingöl ziyareti, bölgenin ekonomik potansiyeline odaklanarak yerel ekonominin güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması gibi konuları ön plana çıkarmış oldu.