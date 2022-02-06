Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşiyle birlikte Koronavirüs'e yakalandığını duyurması sosyal medyada gündem oldu. Geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra birçok hakaret içerikli paylaşım da internette dolaşıma girdi.

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti, adliyeye sevk edildi | Video

Çirkin paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

EVİNDEN ALINDI

Yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal medya hesabından Kovid-19 Testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan provokatif ve hakaret içerikli çirkin paylaşımlarla bulunduğu tespit edilen Pınar Ö.; Bağcılar Güneşli'de bulunan evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kadın, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Pınar Ö., sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.