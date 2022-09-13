Başkan Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesi vatandaşları memnun etti

Hakan Deniz, "Bizler genç olarak daha yolun başındayız. Cumhurbaşkanımızın bu sosyal konut projesinde gençlere de hak tanımasını memnuniyetle destekliyorum. Bizler daha yolun başındayız ama gelecekte bu sıkıntıyı yaşamamamız için sunulan imkan bizi umutlandırdı. Artık büyüdüğümüzde konut sorununu düşünmeden geleceğe daha bir azimle ve umutla sarılacağız. Benim de babam ve annem gibi ev sahibi olmak için mücadele vermeme gerek kalmayacak. Düşük ödemelerle ve geniş zaman içerisinde ev sahibi olma imkanı sağlayacağım. Bu hem ülkemiz hem de geleceğimiz için umut veren bir projedir" dedi.