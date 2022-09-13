Başkan Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesi vatandaşları memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"5 yılda 500 bin konut 81 ilde sosyal konut yapacağız. İşyeri ve arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. Vatandaşlarımıza ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Evi olmayanlara ucuz konut yapacağız" açıklaması vatandaşların ev hayallerinin gerçekleşmesine neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinin hayallerini gerçekleştireceğini belirten Serkan Sözen, "Yıllarca kirada oturup asgari ücretle çalıştım. Hep bir ev sahibi olmak ve ailemi rahat ettirmek istedim. Şimdi bu açıklanan sosyal konut projesi ile hem ucuz hem de sağlam depreme dayanıklı ev sahibi olacağız. Zaman geçirmeden başvuruda bulunacağım. Önce hayal etmiştim şimdi gerçeğe dönüşüyor" dedi.
Gençlere ev imkanı sağlanmasının gelecek için umut verici bir çalışma olduğunu belirten Özge Aydoğan, "Güzel bir proje, Gençlere böyle konut sahibi olma imkanı sağlamak çok önemli. Gençler geleceklerine umutla bakacaklar. Genç yaşta konut sahibi olma imkanı sağlamak gençlere önem verildiğini gösterir. Ben hemen başvuruda bulunacağım. Geleceğimi güvence altına alacağım. İnşallah bu imkandan faydalanabilirim. Kendi evimde geleceğe de güvenle bakabilirim" dedi.
Asgari ücretle çalışan Fahrettin Çakmak, "Gayet iyi proje. Cumhurbaşkanının açıkladığı proje ile hem inşaat sektörü canlanacak. Hemde ateş pahası olan konut fiyatlarına bir fren olacaktır. Ev fiyatları ve kira fiyatları almış başını gitmiş. Bu proje o artışa engel olacaktır. Ev sahibi olmanın hayale dönüştüğü bu sıralarda bu sosyal konut projesi ilaç gibi oldu. Gönül ister ki bu proje öncü olsun daha fazla konut yapılsın insanlar ev sahibi olsun. Kiracılar ve evi olmayayanlar için süper bir fırsattır. Depremin kapıda beklediği sıralarda sosyal ve sağlam konutlar bizleri çok rahatlatacak" dedi.
Hakan Deniz, "Bizler genç olarak daha yolun başındayız. Cumhurbaşkanımızın bu sosyal konut projesinde gençlere de hak tanımasını memnuniyetle destekliyorum. Bizler daha yolun başındayız ama gelecekte bu sıkıntıyı yaşamamamız için sunulan imkan bizi umutlandırdı. Artık büyüdüğümüzde konut sorununu düşünmeden geleceğe daha bir azimle ve umutla sarılacağız. Benim de babam ve annem gibi ev sahibi olmak için mücadele vermeme gerek kalmayacak. Düşük ödemelerle ve geniş zaman içerisinde ev sahibi olma imkanı sağlayacağım. Bu hem ülkemiz hem de geleceğimiz için umut veren bir projedir" dedi.