Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sur Kültür Yolu Festivali için 13 yıl sonra Diyarbakır’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleşecek olan Sur Kültür Yolu Festivali için düzenlenen basın toplantısında; "Sur Kültür Yolu Festivali, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu festivallerle şehirlerimizin soyut ve somut kültürel mirasına yatırım yapıyor ve ülkemize kalıcı eserler kazandırıyoruz" dedi.

YEPYENİ ROTALAR, YEPYENİ ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER..

Diyarbakır Hz. Süleyman Camii Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkileri, festival paydaşları ve çok sayıda gazeteci katılım sağladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Diyarbakır olmadan dinler, medeniyetler ve gastronomi tarihi yazılamayacağını belirterek şunları söyledi: "Kültür Yolları Festivallerinin düşünsel zemini nedir diye soracak olursak, insanın temelde 3 varlığı vardır, bir ruhu, onun kişiliğidir. Bedeni onun kimliğidir, bir de aklı vardır ki insanı var eden en önemli varlığıdır. Toplum hayatının da 3 temel özelliği vardır; Toplumun ruhu kültürüdür buna somut olmayan miras diyoruz. Toplumun bedeni, şehridir, aklı da sanattır. Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış, bir geçiş noktası olan Türkiye'mizde, farklı medeniyetlerin yaşadığı Anadolu coğrafyasındayız. İstanbul ve Diyarbakır gibi önemli şehirlerimiz, bizim gurur kaynağımızdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iki temel hedefimiz vardır. Kültürel değerleri ve mirası korumak, bunu Vakıflar aracılığıyla yapıyoruz. Öte yandan bizi biz yapan bütün şehirlerimizdeki somut olmayan miras olarak vurguladığımız, gastronomiden modaya kadar birçok alanda bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı ve bütün dünyaya bu kültürümüzü yaymayı hedefliyoruz. 12 bin yıllık tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan kadim şehir Diyarbakır'ı, bugün Sur Kültür Yolu Festivali ile bu kültürü tanıtma fırsatını yakalamış bulunuyoruz."

FESTİVALDE 600'DEN FAZLA ETKİNLİK OLACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan sözlerine şöyle devam etti: "Ülke çapında büyük beğeni ile takip edilen Kültür Yolu Festivalleri geçtiğimiz her sene daha da yaygınlaşarak bambaşka şehirleri, bambaşka kültürleri tüm dünyaya tanıtıyor. Bu sene Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dâhil ettiğimiz Diyarbakır, 8-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sur Kültür Yolu Festivali ile 2 binden fazla sanatçının katılımıyla, 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ülkemizin markalaşma yolunda önemli adımlardan biri olan Kültür Yolu Festivalleri ile tüm şehirlerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Biz festivaller ile bir yandan o bölgenin kültür ve sanat değerlerini herkesin ulaşabileceği bir yere taşıyoruz bir yandan da kalıcı eserler yaratıyoruz. Yani bu ülkenin hem soyut hem de somut kültürel mirasına yatırım yapıyoruz. Bu da hem o bölgenin hem de Türkiye'nin turizmine yansıyan bir süreci hayata geçiriyor. Diyarbakır Sur Festivali de bu anlamda sadece 9 günlük bir kültür sanat etkinliği değil, Diyarbakır'a kalıcı değerler üreten bir yaklaşımdır. Bu nedenle Sur Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'a kalıcı değerler yaratacak ve kazandıracaktır." Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sur Kültür Yolu Festivali, hem Diyarbakır'ın tanıtımı için çok önemli hem de şehrimize geleceklere haz duyacakları bir etkinlik olacak. Bu festival, 7'den 77'yeherkese dokunacak etkinliklerle dolu olacak" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 13 YIL SONRA TEKRAR DİYARBAKIR'DA!

En son 2009 yılında gerçekleştirilen "Anadolu Turnesi" kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl sonra "Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında rengârenk bir repertuvar ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak katılacağı konser için müzik tarihinin en beğenilen klasik eserlerinden Türk bestecilerine uzanan özel bir program içeriği dinleyicilere sunulacak. Sur Kültür Yolu'nda çocuklara özel etkinlikler festival boyunca devam edecek. Keçi Burcu Terası'ndaki çocuklar için gökyüzü atölyelerinden Kurşunlu Camii meydanındaki çocuk sahne gösterimlerine, Kral Şakir gibi interaktif dijital gösterilerden Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ndeki Kafacanlar serisi yaratıcı okuma ve yazı atölyesine kadar pek çok etkinlik ve söyleşi çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek. Çocuklar festival boyunca hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri pek çok etkinlik ve söyleşiye ücretsiz olarak katılabilecek.

DİYAR-I NEBİ ETKİNLİKLERİ KURŞUNLU CAMİİ'NDE

Festival boyunca sürecek olan Diyar-ı Nebi etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konserinden İbrahim Sadri, Serdar Tuncer, Yasin Pişgin ve Nurullah Geç gibi isimlerin söyleşilerine kadar pek çok etkinlik Kurşunlu Camii'nde olacak.