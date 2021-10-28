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Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:45

Cumhuriyet Bayramı 29 gemiyle 29 limanda kutlanacak

AA
Cumhuriyet Bayramı 29 gemiyle 29 limanda kutlanacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 gemiyle 29 limanda Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 limanı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerde bayrak töreni gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak.

Gemiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın ziyaretine açılmayacak.

Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin ziyaret edeceği limanlar şöyle:

"Samsun, Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, İstanbul Tuzla, İstanbul Moda, İzmit, Gemlik, Mudanya, Erdek, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne, Gazimağusa."

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Cumhuriyet Bayramı 29 gemiyle 29 limanda kutlanacak
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