Cumhuriyet Bayramı 29 gemiyle 29 limanda kutlanacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 limanı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemilerde bayrak töreni gerçekleştirilecek ve İstiklal Marşı okunacak.

Gemiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın ziyaretine açılmayacak.

Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin ziyaret edeceği limanlar şöyle:

"Samsun, Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, İstanbul Tuzla, İstanbul Moda, İzmit, Gemlik, Mudanya, Erdek, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne, Gazimağusa."