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Giriş Tarihi: 8.5.2022 21:02 Son Güncelleme: 8.5.2022 21:03

Cumhuriyet Savcısı 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Cumhuriyet Savcısı 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’nın Bozkır ilçesinde trafik kazası geçiren Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu (27) 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Gündoğmuş Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu, 16 Nisan tarihinde Sarıoğlan-Bozkır yolunun 15. kilometresinde otomobili ile virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Erdoğdu, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Erdoğdu, akşam saatlerinde 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu'nun nüfusa kayıtlı olduğu Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Cumhuriyet Savcısı 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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