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Giriş Tarihi: 15.1.2024 09:20

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kimsesiz çocukların sesleri de bu okuldan yükselecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’yle işbirliği yaparak müzik devrimi sayılabilecek bir eğitim-öğretim projesini başlattı. Üniversite bünyesinde ilkokuldan üniversiteye kadar devam edecek hatta yüksek lisansa kadar uzanabilecek entegre bir müzik okulu açılıyor. Okulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altındaki çocuklar da eğitim alacak.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kimsesiz çocukların sesleri de bu okuldan yükselecek!

Türkiye'nin ilk müzik okulu 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak. İlkokulda müzik eğitimine başlayan bir çocuk bütün okul hayatı boyunca müzik üzerine eğitim alabilecek. Proje Türkiye'de hayata geçirilmesinin yanı sıra çok önemli bir başka özellik daha taşıyor. Okulda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki çocuklar da eğitim alacak. Bakanlık öğrencileri yetenek taraması yaparak seçecek. Müziğe yetenekli olan çocuklar 5 yaşından 18 yaşına kadar bu okulda yatılı eğitim alabilecek. Yatılı öğrenciler için kampüste ayrıca bir de pansiyon kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan, yepyeni bir imkan açılıyor. İlkokuldan lisans programlarına hatta yüksek lisans doktora sürecine kadar Türkiye'de müzik eğitimini tepeden tırnağa değiştirebilecek yepyeni bir süreç başlatıyoruz" dedi.

81 İLDE YETENEK TARAMASI
Okullar, Türkiye'nin her tarafından öğrenci kabul edecek. 81 ilde yetenek taramaları yapılacak. Türk müziği temalı ilköğretim ve lisesinin klasik Türk müziği, geleneksel sanatlar, kadim sanatların geleceğe taşınması anlamında önemli bir rol üstlenecek. Projeyle Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

KİMLER EĞİTİM VERECEK?
Milli Eğitim Bakanlığına ait bu okullara Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk müziği alanında eğitmen desteği verecek. Bazı derslere Türkiye'nin önemli tanınmış müzisyenleri de katılabilecek.

HER YAŞA UYGUN ENSTRÜMAN
Müzik okullarında, müzik aletlerinin bakımı ve onarımı için özel bir atölye alanı da oluşturulacak. Çalgı aletlerinin temizliği, ayarları ve onarımları için gerekli araç ve malzemelerle donatılacak olan bu atölyelerde ayrıca öğrencilerin yaş gruplarına uygun çalgı aletlerinin üretimi de yapılacak. Okulla ilgili detayları SABAH'a anlatan MEB kaynakları ''Bir yetişkin çaldığı kanun ya da udu 6 yaşındaki çocuk çalamaz. Bunun için ses sistemini bozmadan müzik enstrümanları o yaş grubunun kullanabileceği şekilde küçültülecek'' dedi.

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Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kimsesiz çocukların sesleri de bu okuldan yükselecek!
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