Cumhuriyet’in ilk hazine kasasına kripto koruma

Ankara'nın Ulus semtine, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm ekonomik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hazine kasa dairesi inşa edildi. Tarihi bina, Cumhuriyet tarihinin en önemli evraklarını, bonolarını, tahvillerini ve birçok farklı ülke ile yapılan sözleşmeyi muhafaza ediyor. Ayrıca, müzeye dönüştürülen yapı, Ankara'nın 17 ve 18. yüzyıllardaki iktisadi ve sosyolojik kalıntılarını yansıtan eserlere de ev sahipliği yapıyor. Hazine dairesinin, 6 adet farklı anahtarı bulunuyor. Kasa dairesinin kullanıldığı dönemde bu 6 farklı anahtar 6 farklı kişiye verilerek güvenlik sağlanıyordu. Bir kişinin kasayı açabilmesi için 5 kişiden izin alması gerekiyordu. Ayrıca, kasa dairesine girebilmek için de üç aşamalı giriş sisteminin tamamlanması gerekiyor.