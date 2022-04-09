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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:12

D-100 karayolunda zincirleme kaza

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
D-100 karayolunda zincirleme kaza

İstanbul’da haftasonu otomobili ile D-100 karayolunda lüks aracıyla hız yapan ve önündeki aracı sollamak isteyen Osman Karayılan zincirleme kazaya neden oldu. Birbirine girmiş kazada 4 kişi yaralandı.

Ataköy ile Şirinevler sapağı istikametinde saat 09.30 sıralarında içerisinde üç kişinin bulunduğu Osman Karayılan'ın kullandığı otomobil hızla seyir halindeyken önündeki aracı sollayıp geçmeye çalıştı.

Yan tarafındaki Orhan Abbas Yıldız'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kendi etrafında döndükten sonra bariyere çarptı.

Meydana gelen kaza sonucu iki aracın yolda çarpışması ile arkadan gelen Orhan Bar'ın kullandığı otomobil ile Hakan Kuşçu'nun kullandığı otomobillerde zincirleme kazaya karıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda hız yaparak sollama ile zincirleme kazaya neden olan Osman Karayılan , Ortadaki aracın sürücüsü ile aracın içerisinde bulunan iki kadın hafif şekilde yaralandılar. Olay yerine gelen ambulansla en yakındaki hastaneye sevk edildiler.

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D-100 karayolunda zincirleme kaza
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