Dağ: İzmir’i parmakla gösterilen modern bir şehir yapacağız

Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Hamza Dağ, güne Konak'ta başladı. Burada 16'ıncı Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret eden Dağ'a, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş eşlik etti.

"İZMİR'İ TEKNOLOJİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Üreticiyle el ele vererek, Türkiye'nin 256 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirten Dağ, "Devlet, millet el ele vereceğiz ve daha nice güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bugün İzmir'imiz sanayisiyle, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, 4.5 milyon nüfusuyla bağrında büyük bir potansiyel barındırıyor. Serbest Teknoloji Parkı Projesi ile Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayisinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirildiği bir bölgeyi teknoloji ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda orayı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile entegre ederek inşallah İzmir'i inovasyon ve teknolojinin merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE ÇALIŞACAĞIZ Kİ, GÜNÜMÜZ ASRA BEDEL OLACAK"

Hamza Dağ, ticaretin üç sac ayağının olduğunu belirterek, "Bunlar, yerel yönetim, hükümet ve esnaftır. Esnafımız çalışkan, hükümetimiz yatırımlarıyla ön açıyor, Büyükşehir olarak bizler de projelerimizi yaptık ve hazırız. 5 yıl boyunca öyle bir çalışacağız ki, yazarın da dediği gibi 'Günümüz asra bedel olacak." Bizi hep çalışırken göreceksiniz. Bazen caddelerde yürüyeceğiz, bazen birinin dükkanına oturup onun çayını içeceğiz ve hep sokaklarda olacağız. Esnafın hep yanında göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, çizmeyi giymiş kolları sıvamış, projelerimizin başında o projeleri yapılırken bizleri göreceksiniz." şeklinde konuştu.

"BİZİM 5'İNCİ EVLADIMIZ İZMİR"

İzmir'de ulaşımın ne kadar rahat olduğunu İzmirlinin yaşayacağını vurgulayan Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'i depreme hazırlarken bizleri göreceksiniz. Sokaklarda güveni, huzuru tesis ederken bizi göreceksiniz. Bizim dört evladımız var. Dört evladımla bugüne kadar çok zaman geçiremedim. Bundan sonra da çok zaman geçiremeyeceğimizi biliyoruz. Bir şeyi de çok iyi biliyoruz, hanımla hep konuşuruz; Bizim 5'inci evladımız İzmir ve İzmir olmaya devam edecek. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. İzmir'i parmakla gösterilen modern bir şehir yapacaz, eser ve hizmetlerimizle esnafımız kazanacak, İzmir'imiz kalkınacak. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte yöneteceğiz."

ESNAFA EKONOMİK DESTEK MÜJDESİ

Hamza Dağ konuşmasının sonunda Kooperatifleri Birliği Başkanının ekonomik destek talebi için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'ü aradı ve esnafa ekonomik destek sözünü alarak, müjdeyi verdi.