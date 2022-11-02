DAG’ın aynaları yerleştiriliyor

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle yapımı süren, "Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri" arasındaki en büyük temel bilim yatırımı olarak belirtilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) Moskova'daki testleri tamamlanan aynalar kurulmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, deniz seviyesinden 3 bin 170 metre yükseklikteki Karakaya Tepeleri'nde yapımı süren DAG'ın teleskobunda kullanılacak 4 metre çapındaki ayna, teleskoba yerleştirildi. 90 ve 70 santimetre çapındaki 2 aynanın kurulumu iç