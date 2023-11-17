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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Daha iyi hissetmek için sır saklayın

Daha iyi hissetmek için sır saklayın
Bilim insanlarına göre, sır saklamak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Independent'ın yer verdiği Hakemli bilimsel dergi Personality and Social Psychology'deki araştırmaya göre iyi haberleri sır olarak saklamak, kişinin daha enerjik ve canlı hissetmesine neden olabilir. Araştırmada 2 bin 500'den fazla katılımcıyla deney yapıldı. Katılımcılar, listedeki ortalama 14 ila 15 iyi haberi aldığını ve bunların 5 ila 6 tanesini sır olarak tuttuğunu söyledi. Tuttukları olumlu sırları düşünen katılımcılar, kendilerini daha enerjik ve heyecanlı hissettiğini bildirdi. DIŞ HABERLER

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Daha iyi hissetmek için sır saklayın
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