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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Daha ne kadar yanacağız

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Daha ne kadar yanacağız
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet köyü yolunda, bisikletiyle giden Arda Serttaş'a (14), arkadan otomobiliyle gelen Mehmet K. çarptı. Çarpmanın etkisiyle, bisikletiyle birlikte şarampole yuvarlanan Arda Serttaş ağır yaralanırken, sürücü ise durup yardım etmek yerine, olay yerinden kaçtı.

PLAKA DÜŞÜNCE YAKALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arda Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan sürücü Mehmet K. ise kaza yerinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalandı.



GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Serttaş için Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına hayatını kaybeden çocuğun yakınları katılırken, çocuğun babası Ersan Serttaş güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Arda Serttaş, Karamehmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Daha ne kadar yanacağız
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