Dâhi kankalar

Lise günlerinden bu yana hiç ayrılmayan, laboratuvarda birlikte sabahlayıp birlikte hayal kuran iki sıkı dost, MIT’e kabul edildi
EGE Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir... Onlar, liseye başladıkları günden bu yana beraber olan, aynı anda ders çalışan, alt sınıftakilere eğitim koçluğu yapan, çevrelerinin "Kankalar" diye tanımladığı iki sıkı dost... Öyle ki sadece yedikleri içtikleri bir yana, geleceklerine de ortak imza attılar. Ege Kabasakaloğlu, dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford'a kabul aldı, ancak arkadaşına "Sensiz Oxford'a bile gitmem" dedi. Bu kez ikisi birlikte yine dünyanın en iyi teknik okullarından olan Massachusetts Institute Of Technology'e (MIT) kabul edildi. Birlikte çalışıp birlikte emek veren, birlikte laboratuvarlarda sabahlayıp birlikte hayal kuran iki kanka, "Çok mutluyuz. Hayallerimiz gerçek oldu. Dünyanın en iyi mühendisleri olup ülkemiz ve bayrağımız için her zaman çalışacağız" dedi.
ROBOTİK ÇALIŞMALAR...
Öğrencilik hayatları boyunca bilgisayar, robotik, fizik olimpiyatlarında kazandığı madalyalarla öne çıkan Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada başarı elde etti. SABAH'a konuşan Ege ve Yaman, tüm öğrencileri burslu olarak kabul eden MIT'te mühendislik eğitimi almak üzere kabullerinde lise eğitimleri boyunca katıldıkları robotik çalışmalarının büyük etkisi olduğunu belirtti.