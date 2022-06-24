Damadı tarafından öldürülmüştü: Son sözü ortaya çıktı

Katil zanlısı sanık Ersin Sertçelik hakkında birden fazla kez "silahla tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Asliye Mahkemesinde 3 Mart'ta yapıldı.

Bu duruşmada söz alan sanık Ersin Sertçelik'in, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmeyerek, "Bıçağı iş için kullanıyordum. Kayınpederimin evinin oraya giderken özellikle üzerime almadım. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim." dediği belirtildi.

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasında, taraflar yeniden karşı karşıya gelirken güvenlik görevlilerinin olası bir kavgaya karşı önlem aldığı öğrenildi.

Tutanaklara yansıyan ifadeye göre duruşmada şikayetçi kayınpeder Mahir Sertçelik, imam nikahlı eşi Havva Kaya ile otururken sanık Ersin Sertçelik tarafından 9 Şubat'ta arandığını anlattı.

Hoparlör açık bir şekilde sanıkla konuştuğunu aktaran şikayetçi Sertçelik, şunları kaydetti:

"Ersin, daha önce kızımı tehdit etmesi nedeniyle hakkında yaptığım şikayetçi kastederek, 'Davanı çekeceksin, yoksa asarım, keserim, işe gidip geldiğin yolu biliyorum.' dedi. Sinirlenip küfür ettim. Telefon görüşmesi bitti. 10-15 dakika sonra kardeşi Gökhan ile birlikte evimin önüne geldi, polis çağırdım. 'Sen erkek misin? Dışarı çık, yatağın altına saklanıyorsun.' diye bağırdı. Polis geldi, birinin üzerinden bıçak çıktı. Şikayetçiyim."

Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından sanık Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik'in, güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı adliyeden ayrıldığı öğrenildi.