Tartıştığı damadı ile kardeşini tabanca ile vurdu: 2 yaralı

İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesinde yaşanan olayda, genç bir kadın yanında bulunan erkek ile tartışıp sinir krizi geçirdi. Olayda fenalaşarak bayılan kadına, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu olayın hemen ardından aynı bölgede bir başka evde yaşanan olayda ise silahlar konuştu. Yapılan araştırmalar sonucu, evde yaşanan ve kanlı biten tartışmanın ilk olayın devamı olduğu öğrenildi.

DAMADI VE KARDEŞİNİ VURDU

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kızı ve damadı eve yakın bir bölgede tarışan ve kızının sinir krizi geçirdiğini öğrenen M.Y damadı Mustafa S. ile ile Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki apartmanın 2. katında tartışmaya başladı. Tartışmaya damadının kardeşi Osman S.'de katıldı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. tabancayla Mustafa S. ve Osman. S.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Mustafa S. ile Osman S. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kayınpeder M.Y. ise kaçarak uzaklaştı.

KAYINPEDER YAKALANDI

Olayın hemen ardından iki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan, Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.