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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Damat dehşet saçtı

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Damat dehşet saçtı
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ersin K., kayınbiraderini göğsünden ve sırtından bıçakladı. Oğlunu kurtarmak için damadını engellemeye çalışan Haluk Asilkefeli de elinden hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Asilkefeli ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Damat dehşet saçtı
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