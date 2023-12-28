Damat dehşet saçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ersin K., kayınbiraderini göğsünden ve sırtından bıçakladı. Oğlunu kurtarmak için damadını engellemeye çalışan Haluk Asilkefeli de elinden hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Asilkefeli ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.